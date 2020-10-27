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مرأة

بإكسسورات لافتة.. سهر الصايغ تخطف الأنظار في ظهورها الأول بمهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:17 م
سهر الصايغ
سهر الصايغ
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آية التيجي
تالقت الفنانة سهر الصايغ خلال ظهورها الاول في اليوم الخامص خلال فاعليات مهرجان الجونة السينمائي ، وقد خطفت إطلالتها الانظار أثناء تواجدها على الريد كاربت.

وتألقت سهر الصايغ بإطلالة لافتة، مرتدية توب باللون الأوف وايت وبقصة مختلفة من الأسفل، وعليه بنطال باللون الأوف، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها، مع اختيار حذاء لامع باللون الفضي .


وقامت سهر الصايغ بترك شعرها ك منسيدلا على اكتافها بطريقة انسابية ناعمة، وقد بدأ اقصر من العادي .

ولم تتكلف سهر الصايغ في وضع المكياجج، حيث انها اختارت وضع اللون الكمشير وابراز جمال عينيها بالآي لاشدو، والماسكرا، وطلاء اظافر باللون الأحمر.

وأكملت سهر الصايغ إطلالتها ببعض الاكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار كولية باللون الفضي، مع حقيبة عصرية باللون الفضي اللامع وعلى شكل ورقة شجر .
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
سهر الصايغ سهر الصايغ

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