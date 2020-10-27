غدا.. ندوة بعنوان "مكافحة العدوى" بألسن جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين، ورشة عمل بعنوان "مكافحة العدوى"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وبالتعاون مع الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، و ذلك على فترتين في تمام الحادية عشرة و الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الموافق ٢٨ من أكتوبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.
و أوضحت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تأتى في اطار التعاون المستمر بين قطاعات الجامعة لرفع مستوى معلومات الطلاب الخاصة بالجوانب الوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كما أقامت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالتعاون مع الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس ندوة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د نجوى بدر عميد الكلية.
تناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا وطرق الإصابة بالعدوى وفترة حضانة الفيروس وأعراض الاصابة والتى من بينها الحمى والسعال والقئ والتهاب الحلق وضيق التنفس.
كذلك تم التطرق إلى كيفية التعامل فى حالة ظهور الأعراض وطريقة عزل الشخص لنفسه فى المنزل مع التأكيد على عدم إختلاطه وتجنب السفر وأيضا تم توضيح متى يتطلب الأمر العناية الطبية.
تم خلال الندوة تناول اللقاحات الخاصة بعلاج الفيرس ويتم إختبارها عن طريق التجارب السريرية.
تضمنت فعاليات الندوة أيضا توضيح طرق حماية الشخص لنفسه ومنع إنتشار المرض مع شرح طريقة تطهير الايدى بمطهر كحولى فى عدة خطوات.
كذلك تم توضيح الاجراءات الاحترازية المتبعة فى الجهات الحكومية ومن بينها الجامعة حيث يتم درجة قياس درجات حرارة الطلاب بشكل دورى واستبعاد دخول اى طالب او موظف تظهر عليه اى اعراض والتعقيم الدورى للمدرجات والمكاتب وتوفير المعقمات والحث على التباعد الاجتماعى وإرتداء الكمامات بطريقة صحيحة والتخلص منها بطرق امنة.
حاضر بالندوه أ.د. چيهان فؤاد إستشارى الطب الوقائى بالإدارة الطبية بجامعة عين شمس، و د.جانيت بطرس رئيسة فريق الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس.
حضر الندوة لفيف من الموظفين والاطباء والعاملين بالجامعة والكلية والاساتذة من الكلية والجامعة .