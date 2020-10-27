غدا.. ندوة بعنوان "مكافحة العدوى" بألسن جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين، ورشة عمل بعنوان "مكافحة العدوى"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وبالتعاون مع الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، و ذلك على فترتين في تمام الحادية عشرة و الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الموافق ٢٨ من أكتوبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.





و أوضحت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تأتى في اطار التعاون المستمر بين قطاعات الجامعة لرفع مستوى معلومات الطلاب الخاصة بالجوانب الوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.



