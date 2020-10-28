ليلة الأبطال .. صلاح يقود ليفربول للفوز على ميتلاند بثنائية نظيفة

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي و ميتلاند الدنماركي بفوز فريق الريدز بهدفين لـ"لاشئ"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.





وشهد الشوط الأول من المباراة إنذارات عديدة حيث حصل اسكولز واوتيكا وكاجوست لاعبي ميتلاند الدنماركي على بطاقات صفراء ، بينما حصل ميلنر على بطاقة صفراء في الدقيقة 41 .





وتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في الشوط الأول بجانب العديد من اللاعبين الأساسيين رغبة من الالماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق في إراحتهم.





ثم في بداية الشوط الثاني ، استطاع فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول عن طريق جوتا في الدقيقة 55 من جملة رائعة لينجح بها اللاعب في تسجيلها بالنهاية.





ثم دخل اللاعب بديلًا في الدقيقة 74 واستطاع الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ليضيف الهدف الثاني ويعلن تفوق فريقه بالمباراة .





وبهذه النتيجة ، سيبقى فريق ليفربول الإنجليزي متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، بينما سيصبح ميتلاند الدنماركي في المركز الأخير من المجموعة بدون نقاط.