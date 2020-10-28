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رياضة

وكيل رمضان صبحي: شريف إكرامي ماكنش يعرف تفاصيل المفاوضات مع بيراميدز

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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أكد علي صقر وكيل رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أن شريف إكرامي لم يكن يعلم تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي إلا في الأوقات الأخيرة.


وقال علي صقر في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة" النهار":" لا دخل لشريف إكرامي بانتقال رمضان صبحي لبيراميدز من قريب أو من بعيد، ولم يكُن يعلم أي شئ عن المفاوضات إلا في الأوقات الأخيرة"


أضاف: "أنا المسؤول عن حديث رمضان صبحي بالأمس، والحلقة لم يكُن مُتفَّق عليها من شهرين ولا أي شئ، والتوقيت لم يكن في حُسبان أي أحد".


وتابع:"التأخير في المفاوضات مع رمضان صبحي لتجديد عقده مع الأهلي كان سببا في حسم انتقاله إلى صفوف بيراميدز".


واستكمل:" رمضان صبحي مازال تفكيره في الاحتراف حتى بعد الانتقال إلى بيراميدز وهذا حق مشروع له وإدارة بيراميدز تعاملت مع ذلك بكل احترافية ولكن بعد التألق وإثبات نفسه مع بيراميدز".


وختم حديثه قائلا: "أمير توفيق أول من عَلِم بمفاوضات رمضان صبحي مع بيراميدز فور حدوثها، بكل تأكيد المادة أمر مهم، لكن هناك أسباب أخري أكبر أدَّت لانتقال رمضان صبحي لبيراميدز، قرار رمضان صبحي بالانتقال لبيراميدز كان مبنيًا علي مُعطيات سابقة ونظرة مستقبلية.. الأهلي والزمالك أكبر أندية في مصر، لكن الطموح أمر مشروع لأي ناد".


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