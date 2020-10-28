حسام حسن: اللعب للأهلي أو الزمالك شرف .. وأسعى لاستعادة ثقة البدري

تحدث حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على انضمامه لـ قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.





وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على قائمة مبدئية للفراعنة الثلاثاء، تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل.









وقال حسن خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت: "شرف كبير أن أكون ضمن اختيارات حسام البدري وبالتأكيد هذا نتيجة جهد كبير طوال الموسم وأتمنى أن أكون موفقا مع المنتخب الفترة المقبلة".





وتابع: "كل فترة يتجدد الطموح لدي، عندما رأيت إسمي في قائمة المنتخب وضعت طموح جديد وسأجتهد لكي أكون عنصرا أساسيا عند حسن ظن حسام البدري".









وعن عروض الأهلي والزمالك، أوضح: "الانتماء للأهلي أو الزمالك شرف كبير ولن أذهب لأحدهما إلا بموافقة مجلس الإدارة، فرج عامر رئيس سموحة يعرف كيف يتفاوض ويسوق اللاعبين ولن أتحدث في هذه الأمور وسأركز في الملعب فقط".





وأتم: "فرج عامر تواصل معي منذ عدة أيام وأكد لي أنه لن يمانع رحيلي إذا جاء عرض مناسب، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنه في أن أقدم أداء جيدا مع المنتخب الوطني وأشرف نادي سموحة".



