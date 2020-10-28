AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن: اللعب للأهلي أو الزمالك شرف .. وأسعى لاستعادة ثقة البدري

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
محمد رشاد
تحدث حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على انضمامه لـ قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على قائمة مبدئية للفراعنة الثلاثاء، تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل.


وقال حسن خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت: "شرف كبير أن أكون ضمن اختيارات حسام البدري وبالتأكيد هذا نتيجة جهد كبير طوال الموسم وأتمنى أن أكون موفقا مع المنتخب الفترة المقبلة".

وتابع: "كل فترة يتجدد الطموح لدي، عندما رأيت إسمي في قائمة المنتخب وضعت طموح جديد وسأجتهد لكي أكون عنصرا أساسيا عند حسن ظن حسام البدري".


وعن عروض الأهلي والزمالك، أوضح: "الانتماء للأهلي أو الزمالك شرف كبير ولن أذهب لأحدهما إلا بموافقة مجلس الإدارة، فرج عامر رئيس سموحة يعرف كيف يتفاوض ويسوق اللاعبين ولن أتحدث في هذه الأمور وسأركز في الملعب فقط".

وأتم: "فرج عامر تواصل معي منذ عدة أيام وأكد لي أنه لن يمانع رحيلي إذا جاء عرض مناسب، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنه في أن أقدم أداء جيدا مع المنتخب الوطني وأشرف نادي سموحة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز منتخب مصر يحضر لقاء بيراميدز والزمالك فى الدورى

فرج عامر: حسام حسن أفضل مهاجم في مصر ولا نمانع في بيعه بـ35 مليون جنيه

حسام حسن: أحمد سامي استطاع استكمال مسيرة حمادة صدقي

حسام البدري يكشف سر عدم إقامة أي وديات خلال شهر أكتوبر

البدري يكشف عن 4 مراكز تواجه أزمة في المنتخب ويؤكد ترحيبه بـ وردة حال تألقه.. فيديو

بعد إعلان قائمة المحترفين.. محمد صلاح وجها لوجه مع حسام البدري لأول مرة

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة للوافدين.. السعودية تقرّر إلغاء نظام الكفالة

بعد دخوله الحجر الصحي.. نقل الرئيس الجزائري إلى المستشفى

ماذا فعلت القوات البحرية بعد إعلان سرت - الجفرة خط أحمر؟.. الفريق أحمد خالد يجيب

الكنيسة الأرثوذكسية: تطبيق إجراءات جديدة بداية من نوفمبر بسبب كورونا

بإطلالات مثيرة.. رانيا يوسف تخطف التريند بالموضة لا الفن

طيار سعودي يكشف لـ صدى البلد أسرار مثلث برمودا والشاهد الوحيد فى حوادث الطيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور

دراسة تكشف عن مشروب يومي يحمي من السرطان ويطيل العمر