أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

- تلقى نادي الرجاء المغربي صدمة موجعة قبل أيام من مواجهة نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
- علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تواجد رمضان صبحي في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب أمس .
- أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه مهما كانت الأحداث التي تخص نادي الزمالك؛ فإن الوزارة تريد أن توجه رسالة طمأنينة لجماهيره.
- أعلن الإعلامي أحمد شوبير، استضافة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، اليوم الأربعاء.