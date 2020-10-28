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رياضة

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

- تلقى نادي الرجاء المغربي صدمة موجعة قبل أيام من مواجهة نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

- علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تواجد رمضان صبحي في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب أمس .

- أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه مهما كانت الأحداث التي تخص نادي الزمالك؛ فإن الوزارة تريد أن توجه رسالة طمأنينة لجماهيره.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، استضافة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، اليوم الأربعاء.




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