أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي





- أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه مهما كانت الأحداث التي تخص نادي الزمالك؛ فإن الوزارة تريد أن توجه رسالة طمأنينة لجماهيره.





- أعلن الإعلامي أحمد شوبير، استضافة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني ، اليوم الأربعاء.



