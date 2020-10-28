رواية قلق الأمسيات الفائزة بالبوكر في معرض الشارقة للكتاب

قررت دار العربي للنشر طرح الترجمة العربية الأولى لرواية "قلق الأمسيات" للكاتبة ماريكا لوكاس رينفيلد في معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يقام في الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر المقبل.





الجدير بالذكر أن هذه الرواية فازت بجائزة البوكر العالمية في دورتها الأخيرة، وكانت دار العربي قد اشترت حقوق ترجمتها إلى العربية في أواخر عام 2018، وقد ترجمها من الانجليزية المترجم المصري محمد عثمان خليفة.





وتأتي هذه الرواية على رأس قائمة الروايات المترجمة التي تشارك بها دار "العربي" في معرض الشارقة الذي سيقام في ظل اجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وتضم تلك القائمة 26 رواية منها أربعة أعمال للكاتب بيتر هاندكه الفائز بجائزة نوبل للأدب عام 2019، وهي "حزن غير محتمل" و"ثقل العالم" وترجمتهما د. هبة شريف، و"في ليلة مظلمة تركت منزلي الصامت"، و"عودة مطولة إلى الوطن" وترجمهما دكتور معتز المغاوري.





وفي القائمة كذلك رواية من اليونان وهي "لماذا قتلت أعز صديقاتي" لأماندا ميكالوبولو وترجمة نرمين رشدي، ومن المجر رواية "أمي عميلة سرية" لأوندراش فورجاتش وترجمة ريم داوود، ومن لاتفيا رواية "العملية سمكة الفيل" لأوتو أوزولس وترجمة أحمد فيصل، ومن باكستان "أرق من الجلد" لأوزما إسلام خان وترجمة محمد عبد العزيز، ومن جنوب أفريقيا "آزوري" لك. سيلو دويكر وترجمة محمد أسامة، ومن ألبانيا "الدبلوماسي" لإليت أليشكا وترجمة ندى نادر، ومن روسيا "المنتحر" لأولجا سلافينكوفا وترجمة سيد عمر، ومن السويد "جريمة عيد الميلاد" لأندرز روسلاند وترجمة نهى مصطفى، ومن كوبا "الكاتدرائية السوداء" لمارسيال جالا وترجمة محمد عبد العزيز.



