يحدث اليوم| البرلمان العربي يختار رئيسا جديدا.. وعقد مؤتمر عودة النشاط الرياضي بإفريقيا

يشهد اليوم، الأربعاء، الموافق، 28 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:





القاهرة.. تُسير شركة مصر للطيران، 40 رحلة جوية لنقل حوالي 4500 راكب إلى "باريس، أمستردام، روما، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، واشنطن، اربيل، جدة، الدمام، عمان، المدينة المنورة، الرياض"، كما تُسير الشركة 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.





القاهرة.. يعقد البرلمان العربي جلسة إجرائية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة أكبر الأعضاء سنا؛ لاختيار رئيس جديد للبرلمان لمدة عامين خلفا للدكتور مشعل السلمي الذي تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين، كما سيتم انتخاب 4 نواب للرئيس، لمدة عامين وفقا للنظام الأساسي للبرلمان العربي.





القاهرة.. ينظم الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، المؤتمر الدولي الإفريقي تحت عنوان "الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضي بإفريقيا في ظل جائحة كورونا (التجربة المصرية)"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





القاهرة.. توزع وزارة الأوقاف في ضوء الإسهام المجتمعي 6 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء – كفر الشيخ – الوادي الجديد)، بواقع طنين لكل محافظة، للأسبوع الثاني عشر على التوالي.



