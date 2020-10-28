شوبير: تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وارد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، إمكانية تأجيل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليكون يوم 9 نوفمبر المقبل بدلًا من 6.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك احتمالية لتأجيل المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، حيث من الممكن أن تقام يوم 9 بدلا من 6، ولكن لم يصدر قرارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".







