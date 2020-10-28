"آليات تطبيق معايير الجودة في منظومة التعليم الهجين" ندوة تعريفية بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، ظهر اليوم، ندوة تعريفية عن "آليات تطبيق معايير الجودة في منظومة التعليم الهجين"، والتي نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة.





وذلك، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.









وأكد عزيز خلال كلمته أن التعليم الهجين يمثل منظومة جديدة لاستدامة العملية التعليمية في ظل التغلب على تبعيات جائحة كورونا، و الذى يجمع ما بين التعليم التقليدى و التعليم الالكتروني.





، موضحا أن تطبيق نظام التعليم الهجين لابد وأن يكون وفق برامج تتفق مع معايير الجودة، وخاصة في ظل وجود كليات معتمدة بالجامعة وذلك لتحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية ويحقق أبعاد رؤية مصر 2030.



