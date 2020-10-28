صرف 10 آلاف جنيه دعم لفريق الصم والبكم لكرة القدم في المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بديوان عام المحافظة عمدة قرية كفر العامرة التابعة لمركز ومدينة منوف وعدد من مواطني القرية لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم.





جاء ذلك عقب لقائهم أمس أثناء جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف لمتابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع.





وبحسب بيان، الأربعاء، وجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية لعرض الموقف بشأن إقامة مركز شباب بقرية كفر العامرة علي قطعة أرض مساحتها 16 قيراط تبرع من أهالي القرية، كما كلف المحافظ إدارة المجالس بالديوان العام بعرض موقف قطعة أرض مساحتها 122 م (أملاك دولة)، تم شراؤها والتبرع بها لهيئة البريد من قبل أهالي القرية لتخصيصها كمنفعة عامة لإقامة مكتب بريد لخدمة أهالي القرية.





واستمع المحافظ لطلب أهالي القرية بشأن استكمال توصيل خدمة الصرف الصحي لمسافة 200م بمدخل القرية الرئيسي، موجهًا رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باستكمال أعمال التنفيذ إذا كانت المسافة المذكورة داخل الحيز العمراني ، كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بعمل اللازم نحو إنشاء شبكة للصرف المغطى الزراعي يخدم أهالي القرية لتضررهم من ارتفاع منسوب المياه.





هذا وقد وافق المحافظ علي الطلب المقدم من إحدى الممرضات علي توفير فرصة عمل لابنها من ذوي الهمم بمنظومة النظافة للعمل باليومية بمقر الوحدة القروية بالحامول نظرًا لظروفه، جاء ذلك عقب مقابلتها له خلال زيارته أمس أثناء تفقد وحدة طب الأسرة بالحامول.





كما وافق المحافظ على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه دعم مالي لفريق الصم والبكم لكرة القدم بمحافظة المنوفية والذي حصل علي المركز الثاني في بطولة الدوري للموسم الماضي، كما وجه المحافظ مدير مديرية الثقافة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير قصر ثقافة شبين الكوم بإمكانية عمل مصعد ليخدم شباب المحافظة من ذوي الهمم في الصعود للأدوار العلوية لعدم حرمانهم من ممارسة الأنشطة الثقافية، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بإنشاء مطب صناعي بعد المعاينة علي الطبيعة أمام مدرسة التجارة المتقدمة بالبر الشرقي بشبين الكوم تفاديًا لوقوع حوادث للطلاب.



