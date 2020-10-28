بعد مباراة الزمالك.. البدرى يعلن القائمة النهائية لمعسكر المنتخب استعدادا لتوجو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني للقائمة النهائية للاعبي الفراعنة الكبار المقرر مشاركتهم فى معسكر مباراتي توجو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.





وقال المصدر ذاته إن الجهاز الفني للمنتخب بصدد الاعلان عن القائمة النهائية للاعبي الفراعنة الكبار عقب انتهاء فريق الزمالك من مباراة الرجاء المقرر إقامتها فى اياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين والإعلان عن القائمة المختاره بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق الذي يبدأ يوم ٩ نوفمبر بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين.





يذكر ان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اختار مجموعة من اللاعبين للإنضمام إلي قائمة المنتخب المبدئية تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من ٣ نوفمبر المقبل بعد إنتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التي ستمثل الفراعنة في مباراتي توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





وتضم القائمة : الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش) وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) واكرم توفيق (الجونة).





وقال محمد بركات مدير المنتخب إن الجهاز الفني اتخذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة لسد احتياجاته في جميع المراكز مضيفا علي حرص الجهاز الفني بإستدعاء كل العناصر المرشحة في دائرة اختياراته لمحاولة الحفاظ علي جاهزيتهم خلال تدريبات المعسكر المفتوح بعد إنتهاء الموسم وذلك تفاديا لحدوث اَي أمور طارئة بوجود إصابات لاقدر الله لاسميا وأن هناك مباريات مازالت متبقية للاعبي الاهلي والزمالك والمحترفين.



