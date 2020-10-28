ناصر الحق.. منة شلبي تحتفل بذكرى المولد النبوي

احتفلت الفنانة منة شلبي بذكرى ميلاد أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





وكتبت منة شلبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏‏اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".









وشاركت منة في بطولة فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي، ، عمرو عبد الجليل، صابرين، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، محمد ثروت، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، من تأليف كريم سيد بشير وإخراج شريف عرفه، يدور في إطار كوميدي خلال فترة الخمسينيات في القرن الماضي.





يذكر ان منة شلبي نفت في تصريحات لـ "صدى البلد"، تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مؤكدة أن أحداث المسلسل انتهت في الجزء الأول.



