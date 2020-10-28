أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة إلى العتال وممدوح عباس

وجَّه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى هاني العتال، نائب رئيس الزمالك السابق، وممدوح عباس، رئيس النادي السابق.





وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، قد أعلن بطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما ترتب عليها بإعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى.





وسيتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى، وحمادة أنور وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقًا للقرار.





وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالتي للأساتذة ممدوح وهاني واللي شغالين عندهم.. مباراة الزمالك القادمة مسألة حياة أو موت لملايين الزملكاوية، إ لى لاعبي الزمالك فرّحوا جمهوركم".





ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل، بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجّله اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي .



