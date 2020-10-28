هاني حتحوت: ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل.. والنهائي بعد التوقف الدولي.. شاهد





أعتقد ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل يومين أو تلاتة عن موعده، وماتش الفاينال لـ دوري أبطال إفريقيا هيتأجل لبعد التوقف الدولي.. بين ٢٠ و٢٢ نوفمبر ". وكتب حتحوت: "





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يذكر ان أكد الإعلامي أحمد شوبير، إمكانية تأجيل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليكون يوم 9 نوفمبر المقبل بدلًا من 6.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك احتمالية لتأجيل المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، حيث من الممكن أن تقام يوم 9 بدلا من 6، ولكن لم يصدر قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".



وأضاف: "كما من المتوقع أن يتم نقل المباراة إلى ستاد برج العرب لأسباب أمنية، بسبب إقامة الانتخابات البرلمانية".





أعتقد ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل يومين أو تلاتة عن موعده، وماتش الفاينال لدوري أبطال إفريقيا هيتأجل لبعد التوقف الدولي.. بين ٢٠ و٢٢ نوفمبر — هاني حَتْحُوت (@HHathout) October 28, 2020

نشر الاعلامى هانى حتحوت تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".