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رياضة

هاني حتحوت: ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل.. والنهائي بعد التوقف الدولي.. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الاعلامى هانى حتحوت تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر". 

وكتب حتحوت: "أعتقد ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل يومين أو تلاتة عن موعده، وماتش الفاينال لـ دوري أبطال إفريقيا هيتأجل لبعد التوقف الدولي.. بين ٢٠ و٢٢ نوفمبر ". 

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يذكر ان أكد الإعلامي أحمد شوبير، إمكانية تأجيل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليكون  يوم 9 نوفمبر المقبل بدلًا من 6.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك احتمالية لتأجيل المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، حيث من الممكن أن تقام يوم 9 بدلا من 6، ولكن لم يصدر قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".

وأضاف: "كما من المتوقع أن يتم نقل المباراة إلى ستاد برج العرب لأسباب أمنية، بسبب إقامة الانتخابات البرلمانية".

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