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تعليم

"تعليم دمياط" تنفي التنمر بالطلبة السوريين بمدرسة رأس البر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:21 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بدمياط
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زينب الزغبي
نفت مديرية التربية والتعليم بدمياط ،في بيان صادر عنها اليوم، ما أثير على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حالات تنمر ضد أبنائنا الطلاب السوريين بمدرسة رأس البر الإعدادية الثانوية بنين.


وأوضح "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه فور تلقي شكوى بهذا الخصوص قام بتشكيل لجنة لبحث ذلك بالمدرسة المعنية وبسؤال عدد من الطلاب الوافدين بالصف الأول الثانوي والثالث الإعدادي أجابوا جميعا بأنهم يُعَاملون معاملة حسنة منذ تواجدهم بالمدرسة من الصف الأول الإعدادي ولا فرق بينهم وبين بقية الطلاب، كما تم استدعاء عدد من أولياء الأمور السوريين والذين نفوا حدوث أى تنمر لفظى أو جسدى لأبنائهم. 


 وأشار "وكيل الوزارة" الى أن المديرية حريصة كل الحرص علي تطبيق القرار الاستثنائي للسيد رئيس الجمهورية والذي يقضي بمساواة الطالب السوري بالمصري في التعليم بمراحله المختلفة شاملا المجانية، و تيسير اشتراطات التسجيل في المدارس الحكومية، لتصبح الأوراق المطلوبة هي فقط جواز السفر وشهادة مصدّقة من المدرسة السابقة للطالب في سوريا.


وتهيب المديرية  بالصحفيين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أية أخبار خاصة بالتعليم والرجوع دوما إلى المصدر الرسمي حرصا على الصالح العام بدلا من إثارة البلبلة التي من شأنها تكدير صفو المناخ التعليمى.


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