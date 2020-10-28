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رياضة

أبطال القدرات الخاصة بنادي الزمالك يتربعون على عرش بطولة الجمهورية لألعاب القوى

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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ملك موسي - منتصر الرفاعي
حقق أبطال نادي الزمالك من ذوي الاحتياجات الخاصة نتائج مميزة ببطولة الجمهورية لالعاب القوي والتي أقيمت علي ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي . 

وجاءت النتائج كالآتي:

حقق اللاعب انطوان ماجد الميدالية الذهبية وثب طويل والميدالية الفضية قذف القرص. حصد اللاعب نديم وليد الميدالية الذهبية في دفع الجلة حصد اللاعب محمد مصطفي الميدالية الذهبية في دفع الجلة والميدالية البرونزية في رمي الرمح.  

حقق اللاعب أحمد ناجي الميدالية الفضية لرمي الرمح . حصد اللاعب عمر ياسر الميدالية الذهبية 200 متر عدو والميدالية الفضية في سباق 400 متر للجري. 

 حقق اللاعب علي طارق الميدالية البرونزية 400 متر جري. 

 حصد اللاعب عمر اسماعيل الميدالية الفضية في سباق 200 متر جري . 

 حققت اللاعبة مريم طارق الميدالية الذهبية 400 متر في سباق الجري. حصدت اللاعبة اسماء يوسف الميدالية الذهبية في سباق الجري. 

 حصدت اللاعبة منه الله سيد الميدالية الذهبية في سباق 200 متر للجري والميدالية الفضية في سباق التتابع. حققت اللاعبة الاء محمود الميداليه البرونزية في سباق 1500 متر والميدالية الفضية سباق في التتابع. حصدت اللاعبة مي عبد الحافظ الميدالية الفضية في سباق التتابع.

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