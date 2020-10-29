البابا تواضروس: ليس من الحكمة أن تغلق البلد مرة أخرى| وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

البابا تواضروس:

الله أعطى الإنسان الإمكانية أن يحدثه في أي وقت من خلال الصلاة خلال الأسبوع الماضي توفي اثنان من الآباء الكهنة بسبب كورونا

علينا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا





وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بضرورة استخدام الكمامة والمطهرات وا تخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي توفى إثنان من الآباء الكهنة بسبب كورونا.





وأضاف البابا تواضروس الثاني – خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء امس من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - أنه ليس من الحكمة أن تغلق البلد مرة أخرى، والبديل الوحيد أن نكون حريصين، وأن نأخذ مسافة مناسبة من التباعد، ولابد من الراحة في المنزل عند شعور أي شخص بأي أعراض ولو بسيطة.





وتابع "تم أمس إصدار بيان من أجل تقليل الأعداد في الكنائس وأنه في حال زيادة الإصابات من الممكن أن تنخفض الأعداد مرة أخرى، وأنه علينا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستكون الاجتماع الأسبوعي اعتبارا من السادسة مساء.







