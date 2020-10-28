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رياضة

بسبب الفساد| رئيس الكاف أحمد أحمد مهدد بالإيقاف من فيفا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشرت شبكة "BBC" الإنجليزية تقريرا كشفت فيه أن أحمد أحمد رئيس الكاف مهدد بالحظر دوليًا ومنعه من المشاركة في الأنشطة الرياضية بسبب خرق قواعد الأخلاق من قبل الفيفا.

وفي حالة صدور قرار بحظر أحمد أحمد سيكون ترشحه لرئاسة كاف أمرًا مستبعدًا نظرًا لأنه سيتعين عليه اجتياز اختبار الأهلية لدى الفيفا أولًا.

وأكدت الشبكة الإنجليزية أن الاتهامات الموجهة لرئيس كاف تتعلق بالجدل المُثار مؤخرًا حول شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية المهتمة بتصنيع الأدوات الرياضية والتي يديرها صديق أحمد القديم.

وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن ترشحه لرئاسة الكاف، لفترة ثانية، خلال الانتخابات، التى من المقرر أن تقام خلال شهر مارس المقبل 2021.

وكتب أحمد أحمد على "تويتر":" لقد تغير كثيرًا في السنوات الأربع الماضية، أنا فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، أن يتم شكرها، وكذلك دعم كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد التفكير والتشاور، قررت أن أمثل نفسي".

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