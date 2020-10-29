منها الحصانة البرلمانية.. 11 اختصاصا للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في أولى اجتماعاتها، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 63 مادة من المسودة التي أعدتها الأمانة العامة، على أن يتم استكمال باقى المواد في الاجتماعات القادمة.





وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية.





تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.





وتختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أبرز اللجان النوعية بما يأتي: