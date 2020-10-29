منها الحصانة البرلمانية.. 11 اختصاصا للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في أولى اجتماعاتها، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 63 مادة من المسودة التي أعدتها الأمانة العامة، على أن يتم استكمال باقى المواد في الاجتماعات القادمة.
وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية.
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وتختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أبرز اللجان النوعية بما يأتي:
1- الشئون الدستورية.
2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
5- شئون اللائحة الداخلية.
6- التشريعات المكملة للدستور.
7- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
8- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
9- شئون العضوية.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.