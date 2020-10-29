AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منها الحصانة البرلمانية.. 11 اختصاصا للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
أحمد أيمن
انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في أولى اجتماعاتها، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 63 مادة من المسودة التي أعدتها الأمانة العامة، على أن يتم استكمال باقى المواد في الاجتماعات القادمة.

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أبرز اللجان النوعية بما يأتي:
1- الشئون الدستورية.
2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
5- شئون اللائحة الداخلية.
6- التشريعات المكملة للدستور.
7- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
8- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
9- شئون العضوية.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدته 3 أشهر وقد يشهد خطابا من السيسي.. ملامح دور الانعقاد الأخير للبرلمان

استعدادات مكثفة لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد.. لجنة الشئون الإدارية والمالية حصرت الأصول والممتلكات لتسليمها للغرفة الثانية

تعرف على موعد انعقاد مجلس الشيوخ

استعدادات مكثفة لاستقبال الشيوخ .. جلسة 18 أكتوبر تشهد انتخاب هيئة المكتب وإعداد اللائحة الداخلية

في أول أيام أعماله .. نواب الإصلاح والتنمية يتقدمون بمشروع لائحة لمجلس الشيوخ

ننشر نص 35 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: سأشجع الزمالك أمام الرجاء فى دوري أبطال أفريقيا

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

ترتيب المحافظات بين الأعلى والأقل في تقديم طلبات التصالح ..فيديو

اضطراب وفوضى.. ترامب يلوح بإرسال قوات فيدرالية لفرض الأمن في فيلاديفيا

بسبب الفساد| رئيس الكاف أحمد أحمد مهدد بالإيقاف من فيفا

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

غلق كلي لحركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر

قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

«النيابة العامة» تأمر بحبس زوجين لاتهامهما بقتل رضيعهما عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل