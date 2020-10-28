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رياضة

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الاعلامى احمد شوبير عن اصابة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي التعاون السعودي بفيروس كورونا .


ونشر شوبير تدوينة عبر حسابه الشخصى ب موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وكتب : ‏إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا. ".

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وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :


- شفاه الله وعافاه .. فالاول والاخير هي رياضة لا اكثر .

- والله انا زملكاوى وزعلان عليه جامد ربنا يشفيه.

- ربنا يسترها ويشفى كل مريض الوباء انتشر ولسه فى ناس بتهرج.

- الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما ونعم المدرب 

‏إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا. 🦠

تم النشر بواسطة ‏احمد شوبير - Ahmed shobier‏ في الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠

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