إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد



وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :





- شفاه الله وعافاه .. فالاول والاخير هي رياضة لا اكثر .



- والله انا زملكاوى وزعلان عليه جامد ربنا يشفيه.



- ربنا يسترها ويشفى كل مريض الوباء انتشر ولسه فى ناس بتهرج.



- الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما ونعم المدرب