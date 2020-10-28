إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

أعلن الاعلامى احمد شوبير عن اصابة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي التعاون السعودي بفيروس كورونا .
ونشر شوبير تدوينة عبر حسابه الشخصى ب موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وكتب : إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا. ".
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ونشر شوبير تدوينة عبر حسابه الشخصى ب موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وكتب : إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا. ".
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وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
- شفاه الله وعافاه .. فالاول والاخير هي رياضة لا اكثر .
- والله انا زملكاوى وزعلان عليه جامد ربنا يشفيه.
- ربنا يسترها ويشفى كل مريض الوباء انتشر ولسه فى ناس بتهرج.
- الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما ونعم المدرب
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
- شفاه الله وعافاه .. فالاول والاخير هي رياضة لا اكثر .
- والله انا زملكاوى وزعلان عليه جامد ربنا يشفيه.
- ربنا يسترها ويشفى كل مريض الوباء انتشر ولسه فى ناس بتهرج.
- الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما ونعم المدرب
إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا. 🦠تم النشر بواسطة احمد شوبير - Ahmed shobier في الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠