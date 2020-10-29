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رياضة

طارق أبو العينين: لم نتفاوض مع مدرب جديد لـ كليوباترا وتوفير كافة الدعم لـ هيثم شعبان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:41 ص
طارق أبو العنيين
طارق أبو العنيين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا
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عبدالله هشام
نفى طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا المالكة لنادي سيراميكا كليوباترا، ما تردد عن وجود مفاوضات للتعاقد مع مدير فني جديد في الفترة الحالية، واصفا هذه الأخبار بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

وأكد طارق أبوالعينين، في تصريحاته مساء أمس، الأربعاء، أن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني الحالي للفريق مستمر في مهام عمله، ولم يحدث أي تفاوض نهائيًا مع أي مدرب في الفترة الحالية.


وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أن إدارة النادي تدعم هيثم شعبان في قيادته للفريق بعد التأهل للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة لبحث قائمة الفريق في الموسم الجديد وفترة الإعداد ليظهر بالشكل الذي يناسب اسم وقيمة كليوباترا.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا قد تأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

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