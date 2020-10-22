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رياضة

بعد تجديد الثقة.. أرقام هيثم شعبان قائد كتيبة سيراميكا كليوباترا للصعود للممتاز

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:44 م
هيثم شعبان
هيثم شعبان
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عبدالله هشام
أكد معتز البطاوي المشرف العام علي فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا استمرار هيثم شعبان مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاحه في الصعود للدورى الممتاز موسم 2020-2021. 


وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق تولى المهمة الموسم الماضي بعد رحيل رمضان السيد ونافس علي الصعود للدورى الممتاز حتي الجولة الأخيرة وتأجل الصعود بسبب نقطة وحيدة. 


ونعرض لكم أرقام هيثم شعبان: 

قاد الفريق في 22 مباراة خلال الموسم الحالى ونجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر لقاء وحيدا.

سجل لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي 29 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.

وفي الموسم الماضي نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل مباراة واحدة فقط مسجلا 10 أهداف واستقبل هدفين فقط.

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