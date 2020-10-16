الشباب يكسب.. هيثم شعبان صاحب إنجاز صعود سيراميكا كليوباترا.. بروفايل

من الرجال من خصص له مسئولو ناديه، دورا هاما، وانتظروه ليؤديه، فأقبل في الموعد المحدد، وأظهر من الجدارة ما يعادل الأمل المعقود عليه، من هؤلاء الرجال هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، صاحب إنجاز الصعود إلى الدوري الممتاز، على حساب أعتى الأندية وأقوى المدربين الذين يمتلكون تاريخا كبيرا في الرياضة المصرية.





راهن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة محمد أبو العينين، ومعه معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة، قبل نهاية الموسم الماضي، على التجربة الشبابية، بتعيين هيثم شعبان مديرا فنيا للفريق خلفا لرمضان السيد، ورغم ابتعاد الفريق عن المنافسة نسبيا ورقميا في الموسم الماضي، إلا أن هيثم شعبان نجح في العودة من بعيد، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المفاجأة وخطف تذكرة التأهل التي ضاعت في الدقيقة الأخيرة من مباريات الدوري.





أصر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على استمرار التجربة، في ظل صعوبة المنافسة هذا الموسم، مع هبوط الداخلية وبتروجت ونجوم المستقبل، واستعداد كل الفرق بشكل جيد، إلا أن هيثم شعبان كان في الموعد من المناسب، وتعامل مع كل كبيرة وصغيرة باحترافية شديدة، ولم يترك هفوة واحدة للظروف، واجتهد حتى نال المراد.





ونستعرض في التقرير التالي السيرة الذاتية لـ هيثم شعبان صاحب الـ 41 عاما والذي حقق إنجاز الصعود لنادي سيراميكا كليوباترا:





هيثم شعبان من مواليد 11 أكتوبر عام 1979، وبدأ حياته لاعبا في نادي اتحاد الشرطة الرياضي ثم انتقل إلى نادي الداخلية، واتجه إلى مجال التدريب مع اللعب، حيث عمل لاعبا ومدربا في نفس الوقت، فقد كان لاعبا في الفريق الأول للداخلية عام 2000، ومدربا لفريق 14 سنة بنادي اتحاد الشرطة، وكان قوام الفريق في هذا التوقيت يضم كلا من سعد سمير، لاعب الأهلي الحالي، وكذلك صلاح عاشور، وأحمد دويدار، لاعبا الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي.





وفي هذا التوقيت كان هيثم شعبان يحمل شارة قيادة فريق الداخلية، ونال لقب هداف الدورى برصيد 29 هدفا، وفى نفس التوقيت كان مدربا ناجحا لفريق 14 سنة بنادي اتحاد الشرطة.





وتسببت الإصابة "تليف في العضلة الخلفية" في اعتزال هيثم شعبان كرة القدم عام 2003، وتولى منصب المدير الفني لفريق 20 سنة بنادي الداخلية، ونجح في الحصول على بطولة الجمهورية، وكان أصغر مدير فني في مصر لفريق 20 سنة، وتفوق على الأهلي والزمالك وإنبي والمقاولون العرب، وكان أبرز اللاعبين في هذا الفريق صلاح أمين، مهاجم منتخب مصر الأسبق.





وحصل هيثم شعبان على بكالوريس التربية الرياضية بتقدير جيد جدا، وحصل على جميع الرخص التدريبية C , B , A من الاتحاد الأفريقى، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية على المستوى العربى والأفريقى والمحلى.





عمل هيثم شعبان مساعدا للعديد من المدربين المعروفين والمشهورين والكبار في عالم كرة القدم المصرية، مثل حسن شحاتة ورمضان السيد وأحمد حسن وطلعت يوسف ومحمد يوسف، وتدرج في المستويات التدريبية المختلفة، حتى وصل إلى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا.





حصد هيثم شعبان على العديد من البطولات في مشواره التدريبي كالتالي:

2002 -2003 الفوز ببطولة الجمهورية بفريق الشباب نادى الداخلية.

2004 - 2005 الفوز ببطولة الدورى مع نادى الداخلية والصعود لدورى الدرجة الأولى.

2007 - 2008 الفوز ببطولة الجمهورية للشباب بفريق الشباب مع نادى انبى.

2011 - 2012 الفوز ببطولة الجمهورية بفريق الشباب مع نادى انبى.

2012 - 2013 الفوز ببطولة الجمهورية بفريق الناشئين وكذلك فريق الشباب فى نفس الموسم مع نادى انبى.

2016 - 2017 الفوز ببطولتى الشباب والاوليمبى مع نادى الحزم بالمملكة العربية السعودية.





على مدار 20 سنة عمل هيثم شعبان المدير الفني فى مشاركات ومنافسات بمستويات عديدة: حيث شارك فى البطولات الأفريقية مثل بطولة أفريقيا أبطال الكئوس "الكونفيدرالية"، مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بطولة كأس مصر، ودورى الدرجة الثانية المصرى، كما شارك فى كل مسابقات الناشئين والشباب والأوليمبى، كذلك احترف العمل داخل مصر وخارجها مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكان مشواره التدريبي كالتالي:





2019 - 2020 مدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا "دوري الدرجة الثانية وكأس مصر".

2018 – 2019 مدرب عام الفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا "دوري الدرجة الثانية وكأس مصر"، ومدير فني للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا " دوري الدرجة الثانية".





2017 – 2018 مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت "الدوري المصري الممتاز وكأس مصر"، ومدرب عام الفريق الأول بنادي الرجاء "الدوري المصري الممتاز".





2016 – 2017 مدير فني فريقي الأوليمبي والشباب بنادي الحزم السعودي "حصل على بطولتين مع الفريقين"، ثم مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت "الدوري المصري الممتاز وكأس مصر".





2015 – 2016 مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت "الدوري المصري الممتاز وكأس مصر".

2014 – 2015 مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت "الدوري المصري الممتاز وكأس مصر".

2013 – 2014 مدير فني فريق 20 سنة بنادي إنبي "الدوري السوبر".

2012 – 2013 مدرب عام لفريقي 16 و17 سنة بنادي إنبي "الدوري السوبر".

2011 – 2012 مدير فني فريق 18 سنة بنادي إنبي "دوري الجمهورية".

2010 – 2011 مدير فني فريق 19 سنة بنادي إنبي "دوري الجمهورية".

2009 – 2010 مدرب عام فريق 20 سنة بنادي إنبي "دوري الجمهورية".

2008 – 2009 مدير فني فريق الشباب بنادي العربي الإماراتي "دوري وكأس الإمارات للشباب".

2007 – 2008 مدرب عام فريق 18 سنة بنادي إنبي "دوري الجمهورية".

2006 – 2007 مدير فني لمنتخب القاهرة الكبرى، و70% من قوام هذا المنتخب شارك في كأس العالم للشباب 2007 – 2008.

2005 – 2006 مدرب عام فريق 17 سنة بنادي إنبي "دوري السوبر".

2004 – 2005 مدرب عام الفريق الأول بنادي الداخلية الرياضي "دوري الدرجة الثانية".

2003 – 2004 مدير فني فريق 20 سنة بنادي الداخلية الرياضي "دوري القطاعات".

2002 - 2003 مدير فني فريق 20 سنة بنادي الداخلية الرياضي "دوري القطاعات".

2001 – 2002 مدرب عام فريق 15 سنة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي "دوري القطاعات".