فرنسا أكثر الخاسرين.. كيف عاد كورونا بقوة في موجته الثانية؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إغلاقًا وطنيًا ثانيًا حتى نهاية نوفمبر على الأقل، حيث أكد أنه بموجب الإجراءات الجديدة، التي تبدأ يوم الجمعة، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا للعمل الأساسي أو لأسباب طبية.





كما سيتم إغلاق الأعمال غير الأساسية، مثل المطاعم والحانات، لكن المدارس والمصانع ستظل مفتوحة، يأتي ذلك بعدما وصلت وفيات كوفيد اليومية في فرنسا إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل، حيث تم تأكيد 33000 حالة جديدة.





وقال ماكرون -وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي- إن البلاد تخاطر بأن "تغمرها موجة ثانية ستكون بلا شك أصعب من الأولى".





في غضون ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، إن ألمانيا ستفرض إغلاقًا طارئًا أقل خطورة ولكنه يشمل إغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمسارح.





كورونا يضرب أوروبا





تتزايد الإصابات بشكل حاد في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة التي أعلنت، الأربعاء، عن 310 حالة وفاة جديدة و 24701 حالة إصابة جديدة.





يسري حظر التجول الليلي في العديد من البلدان، بما في ذلك 46 مليون شخص في فرنسا.





أدت أنباء القيود الجديدة التي تم إدخالها في أكبر اقتصادات أوروبا إلى انخفاضات حادة في الأسواق المالية يوم الأربعاء. حيث أنهى مؤشر FTSE 100 البريطاني منخفضًا بنسبة 2.6٪ تقريبًا ، وانخفض مؤشر Dax الألماني بنسبة 4.2٪. كما غرقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنسبة 3.4٪ أو أكثر.





لماذا تتصرف فرنسا الآن؟





وقال ماكرون في خطاب متلفز، الأربعاء، إن على فرنسا الآن "الضغط بوحشية على المكابح" لتجنب "الانغماس فيها بسبب تسارع تفشي الوباء".





وقال إن "الفيروس ينتشر بسرعة لم تتوقعها حتى أكثر التوقعات تشاؤما"، مضيفا أن نصف أسرة العناية المركزة في المستشفيات الفرنسية يشغلها مرضى كوفيد.





كما قال الرئيس إنه بموجب القواعد الجديدة، سيحتاج الناس إلى ملء استمارة لتبرير مغادرة منازلهم ، كما كان مطلوبًا في الإغلاق الأولي في مارس. التجمعات الاجتماعية ممنوعة.





وأضاف ماكرون: "كما هو الحال في فصل الربيع ، ستكون قادرًا على مغادرة منزلك فقط للعمل ، أو للحصول على موعد طبي ، أو لتقديم المساعدة لأحد الأقارب ، أو لشراء السلع الأساسية أو الذهاب في نزهة بالقرب من منزلك".





لكنه أوضح أن الخدمات والمصانع العامة ستبقى مفتوحة ، مضيفا أن الاقتصاد "يجب ألا يتوقف أو ينهار".





وأضاف ماكرون أن الزيارات إلى دور الرعاية - التي تم حظرها خلال فترة الإغلاق التي استمرت شهرين وأعلنت في مارس - سيسمح بها بموجب أحدث الإجراءات.





سيتم تطبيق القيود حتى 1 ديسمبر وستتم إعادة تقييمها كل أسبوعين. وقال الرئيس إنه يحتفظ "بالأمل في أن تتمكن العائلات من لم شملها في عيد الميلاد".





تداعيات الإغلاق الجديد





لقد فوجئت الحكومة الفرنسية بضراوة هذه الموجة الثانية من فيروس كوفيد. يتم الإبلاغ عن حوالي 50000 حالة جديدة يوميًا وربما يكون هذا أقل من الواقع.





نسبة الأسرة الحرجة التي يشغلها مرضى كوفيد هي الآن 70٪ في باريس. القيود الجديدة التي أعلنها الرئيس ماكرون يوم الأربعاء مماثلة للإجراءات التي أدخلت في مارس ، لكن مع بعض الاختلافات الرئيسية.





بالنسبة للأعمال ، ستكون ضربة أخرى هائلة - خاصة لقطاعات مثل الترفيه والأحداث. ووعد الرئيس بمساعدة الشركات الفرنسية ، لكنه لم يذكر تفاصيل.





بعد انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث ، يبدو الآن أنه من المحتم أن ينكمش مرة أخرى بين الآن ونهاية العام ، وطوال عام 2020 بأكمله ، تتوقع الحكومة انخفاضًا بنسبة 10٪ في الناتج المحلي الإجمالي.





ماذا عن القيود الجديدة في ألمانيا؟





في وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على بلادها "التحرك الآن" ودعت إلى "جهد وطني كبير" لمحاربة انتشار فيروس كورونا.





في حين أن ألمانيا لديها معدل إصابة أقل من العديد من الأجزاء الأخرى في أوروبا ، فإن السرعة التي انتشر بها الفيروس في الأسابيع الأخيرة قد أزعجت برلين.





وقالت ميركل: "لا يزال نظامنا الصحي قادرًا على مواجهة هذا التحدي اليوم ، لكن بهذه السرعة من العدوى سيصل إلى حدود طاقته الاستيعابية في غضون أسابيع".





سيبدأ الإغلاق الجزئي الآن في ألمانيا في 2 نوفمبر ، بموجب الشروط التي وافقت عليها السيدة ميركل ورؤساء الوزراء الستة عشر:

ستبقى المدارس ورياض الأطفال مفتوحة

ستقتصر الاتصالات الاجتماعية على أسرتين بحد أقصى 10 أشخاص وسيتم إيقاف السياحة

سيتم إغلاق البارات وستقتصر المطاعم على الوجبات السريعة

سيتم إغلاق صالات الوشم والتدليك

سيتم تعويض الشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الإغلاق بما يصل إلى 75٪ من مستحقاتها في نوفمبر 2019





من المتوقع أن تجتمع السيدة ميركل ورؤساء وزراء الولاية مرة أخرى عبر الفيديو في 11 نوفمبر لإعادة تقييم الوضع. وقالت المستشارة إن الإجراءات كانت ضرورية لتجنب حالة طوارئ وطنية.





تحرص الحكومة الألمانية على تمكين العائلات والأصدقاء من الاجتماع في عيد الميلاد ، لكن الإصابات اليومية ارتفعت إلى مستوى جديد بلغ 14964 ، مع الإبلاغ عن 85 حالة وفاة أخرى في آخر 24 ساعة.