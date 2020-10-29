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رياضة

أحمد شوبير يهنئ متابعيه بذكرى المولد النبوي الشريف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الإعلامي احمد شوبير صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وهنأ "شوبير"، فى الصورة، متابعيه بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب أحمد شوبير معلقا "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد .. كل عام وأنتم بخير".

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وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأخير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقدم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية كان شاملًا وجامعًا.

وتضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للارتقاء الدائم والاستمرار في هذا المستوى.

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