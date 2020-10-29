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فن

جنات تهنئ متابعيها بحلول ذكرى المولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:50 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت المطربة جنات فيديو جديدا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وهنأت جنات متابعيها بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وكتبت معلقة "اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد #عيد_المولد_النبوي_الشريف كل سنه وانتم بألف خير ".

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وكان قد عقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وقدم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملًا وجامعًا.

حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.

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