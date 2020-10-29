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برد ليلا وشبورة نهارا.. تعرف على درجات الحرارة في المحافظات اليوم الخميس 29-10-2020.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس  29-10-2020 في القاهرة  والمحافظات.


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، وتسود شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 33

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