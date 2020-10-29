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لميس سلامة: الدين الإسلامى جاء لكى ينشر السلام والرحمة.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
هنأت الإعلامية لميس سلامة، متابعي فضائية "صدى البلد"، بمناسبة المولد النبوى الشريف، مؤكدة ضرورة العمل بالمعانى الجميلة التى تعلمناها من الرسول عليه الصلاة والسلام والتي نحتاجها فى حياتنا اليومية.


وقالت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أهم تلك الصفات هى التسامح والكرامة والعفو عند المقدرة وعدم إيذاء الغير، مشيرة إلى أن هناك صفات كثيرة جدًا يجب التحلى بها.


وأوضحت أن الدين الإسلامى جاء لكى ينشر السلام والرحمة والتسامح بين الناس، مؤكدة أن الأوقات الحالية نحتاج فيها أن نؤكد على المعانى الصحيحة للدين الإسلامى لأن أهل الشر يستخدمون الدين الإسلامى فى الأعمال التخريبية السيئة التى يقومون بها.


ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.


واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.


وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم السبت 12 ربيع الأول.

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