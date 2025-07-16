رئيس الوزراء: اهتمام حكومي كبير بملف العقارات الآيلة للسقوط

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمام في الفترة المقبلة بملف العقارات الايله للسقوط.



وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي في العلمين الجديدة قائلا : استطعنا القضاء على المناطق غير أمنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتابع قائلا : الحكومة وجهت وزير الإسكان بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية لإعداد برنامج خاص للتعامل مع هذه العقارات، يتضمن إنشاء وحدات سكنية بديلة تُطرح للمواطنين من خلال نظم تمويل متنوعة، تشمل التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي،

وأكد مدبولي قائلا : لا يزال طريق التنمية طويلا وعملية التطوير لن تتوقف .