ترامب: نتطلع إلى خفض التوتر بين إسرائيل وسوريا ومساعدة دمشق للوصول للاستقرار

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه يتطلع إلى خفض التوتر بين إسرائيل وسوريا ومساعدة دمشق في الوصول إلى الاستقرار، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، استشهاد شخص وإصابة 28 شخص في غارات جيش لجيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق.



ومنذ قليل؛ صرح مصدر بوزارة الداخلية السورية، بأنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز".

