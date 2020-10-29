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فن

نرمين ماهر تحتفل بالمولد النبوى| شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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سيد احمد
احتفلت الفنانة نرمين ماهر بالمولد النبوى وهنأت متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

ونشر نرمين ماهر صورة  وعلقت قائلة "  اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد كل عام وأنتم بألف خير ".


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يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني قبل الماضي، من إخراج وائل إحسان.


المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

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