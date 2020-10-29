AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوكرانيا تسجل 7342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الخميس، تسجيل 7 آلاف و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 370 ألفًا و417 إصابة.

وأوضح المجلس، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 113 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و868 وفاة، في حين تماثل ألفان و990 شخصًا للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 151 ألفًا و632 متعافيًا.

وبحسب يوكرينفورم، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها أمس الأول الثلاثاء 7 آلاف و474 إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تسجل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

السعودية: 1175 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تسجل 2088 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا

الفلبين تسجل 1987 إصابة و65 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

موسكو تسجل 14 وفاة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 4905 وفيات

ترشيحاتنا

شاهد.. استقبال حافل لحجازي من جماهير اتحاد جدة

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

دفنا سويا.. زوجة تنتحر بعد وفاة زوجها بفيروس كورونا

خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

عضو مجلس مدينة فرساي: الإعلان عن جنسية منفذ عملية الطعن بمدينة نيس فور انتهاء التحريات.. فيديو

بدون مسكنات.. عشبة تخلصك من ألم المفاصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها