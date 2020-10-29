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فن

الريد كاربت فن.. محمد ثروت يعلق على إطلالته فى مهرجان الجونة| شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد ثروت صورتين له من مهرجان الجونة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد ثروت قائلا "  الريد كاربت فن مش عن عن " .

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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