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أخبار العالم

أرمينيا تسجل 2383 إصابة جديدة فيروس كورونا و29 وفاة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أرمينيا، اليوم الخميس، تسجيل ألفين و383 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 85 ألفًا و34 إصابة.

وذكر المركز، حسبما نقلت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 749 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين حتى الآن 53 ألفًا و257 متعافيًا، في حين توفي 29 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات، إثر الإصابة بكورونا إلى ألف و272 حالة وفاة.

وأوضح المركز أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين توفوا إثر إصابتهم بأمراض أخرى بلغ 354 شخصًا.

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