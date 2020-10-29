بالصور.. أغرب شيء يمكن أن تعرفه عن كل برج فلكي

كشفت دينا بدر ، كاتبة متخصصة في علم الأبراج، عن أغرب شيء يمكن معرفته عن كل برج فلكي من الأبراج الاثنا عشر بدءًا من الحمل حتى الحوت.



على الرغم من أنه معروف بجرأته واندفاعه وحبه للمغامرة والمخاطر، فعلى سبيل المثال قد تجده مُقبلًا على السباحة مع القروش، لكنه فى الوقت نفسه يخاف إذا رأى حشرةً بجانبه. وقالت « دينا » لـ « صدى البلد»، إن برج الحمل يخاف فى بعض الأحيان من أشياء غريبة



وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن برج الثور عنيدٌ بشكل قد يكون مَرَضيًّا، فضلًا عن أنه لن يعترف أبدًا بكونه مُخطئًا، و إذا واجهته بدلائل مُصوَّرة، سيظل متمسكًا برأيه، نافيًا ما تود إثباته له بكل إصرار.



وأوضحت دينا بدر أن برج الجوزاء يتمتع بمرونة وطاقة هائلة، ما قد يجعله يفقد السيطرة على جسمه فى الكثير من الأحيان، ولا يقوى على الثبات فى مكانه لفترة تتجاوز الدقائق الخمس، فهو نشط ومندفع بدرجة غريبة.







وتابعت أن برج السرطان يعشق الاحتفاظ بالهدايا التذكارية وأبسط الأشياء المرتبطة بذكرياته القديمة لتذكره باللحظات العزيزة والمميزة، فقد تجده يحتفظ بمحادثة مرَّ عليها الزمن لمجرد أنها تُذكِّره بحبيبه القديم، ما يزيد من حنينه للماضى.









وواصلت أن برج الأسد عندما يتعلق الأمر بشخصٍ ما، عادةً ما يرغب فى محو جميع المساحات الشخصية بينه وبين هذا الشخص، ما يجعل الطرف الآخر يشعر بأنه يرغب فى كتم أنفاسه وتملكه والسيطرة عليه.









وأردفت أن برج العذراء عادةً ما يضع معايير محددة لكل شىء، ويرغب فى أن تكون كل تفاصيل حياته مثالية للغاية، فحياته بالكامل تخضع لقواعد وشروط، فهو دائمًا ما يبحث عن الكَمال فى كل شىء.

















وأكملت أن برج الميزان عادةً ما يبدو وكأنه لا يهتم بآراء الناس فيه، لكنه فى الحقيقة يرغب طوال حياته فى أن يترك انطباعًا جيدًا لدى الجميع، فيحرص دائمًا على الظهور بأفضل صورة لإثارة إعجاب الآخرين.









ونبهت إلى أن برج العقرب دائمًا ما يكون لديه جانب مظلم لا يعرف أحدٌ عنه شيئًا، مهما كانت درجة قربه منه، ومهما اعتقدت أنك تعرفه جيدًا، فبالتأكيد أنت مخطئ، وهذا ما يجعله مُريبًا وغير واضح ومخيفًا بعض الشىء.









ونوهت إلى أن برج القوس ملك المشاريع غير المنتهية، فعلى الرغم من أنه كثيرًا ما يكون متحمسًا لأى فكرة فى البداية، إلا أنه سريعًا ما يمل ويفقد شغفه تجاهها، فيهملها ويبحث عن شىء آخر يثير اهتمامه.









وأشارت إلى أن برج الجدي رغم أنه يبدو عمليا ومخططا جيدا يمكن أن يكون سطحيًّا على الإطلاق، لكنه فى الحقيقة قد يُقبل فى بعض الأحيان على كسر القواعد ليتَّخذ قسطًا من الراحة من كل شىء، حتى من نفسه وأفكاره ومبادئه.









ولفتت إلى أن برج الدلو لديه الكثير من العادات الغريبة المتمثلة فى التحدث إلى نفسه فى الأماكن العامة أو التنبؤ بالمستقبل أو قراءة الأفكار وغيرها من الأشياء الغريبة والمريبة بعض الشىء، ما يجعلك تشعر وكأنه هبط على الأرض بسفينة فضائية.







