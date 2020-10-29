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رياضة

شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
أحمد فتحي لاعب النادي
أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي
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محمد السعيد
حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان اتحاد الكرة أعلن أمس، الأربعاء،  مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي لن يشارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم مد فترة القيد إلى11 نوفمبر، وذلك لأن مشاركته تتطلب تسجيله في قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد".

وتابع شوبير:" مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري ستكون الأخيرة لـ أحمد فتحي مع النادي الأهلي".

وواصل شوبير:" أمام بالنسبة لـ حازم إمام فاللاعب يمكنه المشاركة مع الزمالك بشكل طبيعي، بعدما جدد عقده لمدة موسمين.

يذكر أن أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

وتأهل الأهلي مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدا اكتساح الوداد بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء، في المباراة النهائية، المقرر إقامتها 6 نوفمبر المقبل في مصر.

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