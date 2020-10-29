شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا





كان اتحاد الكرة أعلن أمس، الأربعاء، مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي لن يشارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم مد فترة القيد إلى11 نوفمبر، وذلك لأن مشاركته تتطلب تسجيله في قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد".





وتابع شوبير:" مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري ستكون الأخيرة لـ أحمد فتحي مع النادي الأهلي".





وواصل شوبير:" أمام بالنسبة لـ حازم إمام فاللاعب يمكنه المشاركة مع الزمالك بشكل طبيعي، بعدما جدد عقده لمدة موسمين.





يذكر أن أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.





وتأهل الأهلي مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدا اكتساح الوداد بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء، في المباراة النهائية، المقرر إقامتها 6 نوفمبر المقبل في مصر.





حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.