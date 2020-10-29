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أخبار البلد

"الزراعة" تعلن توصيات ورشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل التدريبية، والتي نظمها على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الاأدنىCARDNE، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المشاركين في ورشة العمل من مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وممثلي الجهات التعاونية،  ومسؤلي الإرشاد الزراعي بالمحافظات ، اكدوا على عدد من التوصيات الهامة التي يجب مراعاتها، للتوسع في استخدامات التكنولوجيا في الارشاد الزراعي.

واشار الى ان التوصيات يأتي على رأسها، ضرورة  التوسع في تنفيذ المنصات الارشادية التعليمية على مواقع الانترنت، وتطبيقات التليفون المحمول، والترويج لها وتعميم سبل الاستفادة منها، بما  يساهم في توصيل المعلومات للمزارع بشكل جيد وسريع، كذلك انشاء مجموعات مشتركة في وسائل التواصل الاجتماعي، للمساهمة في توسيع وسرعة انتشار المعلومة، وضمان قوة تأثيرها.

 واكد المشاركون أهمية العمل على تدريب وتأهيل المرشدين الزراعيين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال دورات تدريبية تشمل كافة محافظات وقرى الجمهورية، كذلك تدعيم المراكز الارشادية بأجهزة تكنولوجية حديثة، ورفع كفاءة الشبكات بها، ودعمها بالكوادر الفنية في التخصصات الزراعية المختلفة، لافتة الى ضرورة انشاء مجموعات وروابط للمزارعين بالمركز الإرشادي لحل مشكلاتهم، لسهولة التواصل، وسرعة نقل المشكلات الفنية التي تواجه المزارعين للجهات البحثية لإيجاد حلول عاجلة لها، مع تفعيل التنسيق بين مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك لعمل مسح اجتماعي على أرض الواقع.

 وشملت التوصيات ضرورة اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في التواصل والدعم الفني مع المراكز الارشادية وتوعية المزارعين، مع امكانية الاستعانة بالخريجين الجدد،  وتجدر الاشاره الي انه تم توزيع الشهادات علي المشاركين واللجنه المنظمه  بحضور د.عماد نجم مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنميه الريفيه ود. عادل زقيزق مستشار الارشاد الزراعي الرقمي بمنظمة الاغذيه والزراعة للأمم المتحده( الفاو)
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد

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