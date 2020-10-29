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منوعات

من الطابق 30.. رجل يلقي على المارة أمطارا من الأموال

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تحت تأثير المخدرات سار رجل  نحو نافذته وبدأ يلقي بأمواله على المارة بالشارع، حتى ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر أمطارًا من الأوراق النقدية على الناس بالشارع  من نافذة شقته.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 29 عامًا كان في حالة نشوة بعد تعاطيه المخدرات في منزله في الطابق 30 من مبنى في تشونغتشينغ ، جنوب غرب الصين ، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة في الشوارع أدناه.

 وشوهد مقطع فيديو للواقعة أكثر من نصف مليون مرة، وتُظهر اللقطات حركة المرور تباطأت إلى حد الزحف ، أو توقفت تمامًا في بعض الأقسام ، حيث ترك عشرات الأشخاص سياراتهم أو ساروا على الطريق المزدحم لالتقاط الأوراق النقدية.

تم استدعاء الشرطة واعتقال الرجل، وقالت الشرطة في بيان أنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق ويتلقى العلاج، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

هذه ليست المرة الأولى ففي عام 2017  دخلت امرأة في حركة المرور ملقية الأوراق النقدية خلفها ، مما دفع ضابط شرطة لالتقاطها بينما كان يتبعها. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها أبلغت الشرطة أنها ألقت مبلغ 16 ألف يوان (2300 دولار أمريكي) لأنها كانت في مزاج سيئ.

في العام الماضي رجل ألقى 100 ألف يوان في الهواء بعد أن قضى يومًا سيئًا في العمل ثم طلب من الناس إعادة أمواله،  وقالت شرطة مدينة شيشي في فوجيان إن تصرفات الرجل تسببت في ازدحام مروري وسقط الناس فوق بعضهم البعض أثناء محاولتهم انتزاع الأموال.

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