هل يجوز أن تقضي المطلقة العدة في منزل أبيها؟.. الإفتاء ترد





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه يجوز و إن كان الأولى لها إذا كنت مطلقه رجعيا أن يكون فى بيتها، لعل الله أن يهدى بينهما، ويرجع الزوج لزوجته.









قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدة المطلقة من زواج عرفي كعدة المطلقة بعقد زواج رسمي فإذا كانت تحيض فعدتها 3 حيضات.





وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، وإذا كانت هذه المطلقة كبيرة في السن وانقطع حيضها أو صغيرة في السن لم تحيض فعدتها 3 أشهر قمرية.





الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة





الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟ فرض الله تعالى العدة على المطلّقات، والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة:228)، وقوله سبحانه: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (البقرة:234).









ذكر العلماء العديد من الحِكم، ومنها :