AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع قتلى هجوم نيس الفرنسية.. وعمدة المدينة: الحادث يبدو إرهابياً

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
ارتفاع قتلى هجوم
ارتفاع قتلى هجوم نيس الفرنسية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد قتلى هجوم مدينة نيس الفرنسية إلى شخصين وعدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

وأرجحت المصادر أن الهجوم وقع داخل كنيسة في نيس.

قال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على تويتر إنه يعتقد أن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان هجومًا إرهابيًا.

وأكد إستروسي إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.
ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن رجلاً شن هجومًا بسلاح أبيض قرب كنيسة في مدينة نيس، جنوب فرنسا، صباح اليوم.

وبدورها، أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس.

وطلبت الشرطة الفرنسية تجنب محيط كنيسة نوتردام في نيس، كما فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

الشرطة الفرنسية: اعتقال منفذ هجوم الطعن بسكين قرب كنيسة في نيس

ترشيحاتنا

خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

قبل الشراء.. اعرف مميزات وعيوب شانجان الصينية

أروى جودة في حوار لـ صدى البلد: أقبل أن أكون نمرة اتنين في هذه الحالة.. والمرأة في مجتمعنا حاليا تعرف ماذا تريد

نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان الجونة.. شاهد

شاهد| اللحظات الأولى لمحيط كنيسة بمدينة نيس الفرنسية بعد حادث الاعتداء

بالصور.. أغرب شيء يمكن أن تعرفه عن كل برج فلكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها