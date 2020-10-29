برلمانية توجه عددا من النصائح للشباب حول خطورة المخدرات

وجهت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عددا من النصائح للشباب للسير فى الطريق الصحيح والبحث عن فرص عمل وتجنب تعاطي المخدرات.
وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن هناك عددا من الجرائم التي ترتكب تصل إلى القتل وغيرها، تأتي نتيجة تعاطى المواد المخدرة التي تؤدي إلى ذهاب العقل الذي يدفع صاحبه لارتكاب أبشع الجرائم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن كل هذه المواد التي تذهب العقل محرمة ومخالفة للقانون، مؤكدة ضرورة منع تداولها ومعاقبة بائعها ومستخدمها.
جدير بالذكر أن النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، قررت إحالة موظف بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى المحاكمة التأديبية لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر عقب إجراء التحاليل فى العمل.
تعود أحداث الواقعة من خلال التحقيق فى القضية رقم 277 لسنة 2020، والتي ثبت فيها تعاطى "م. ع"، موظف بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، لعقار الترامادول المخدر، بناءً على التحاليل التي أجريت له بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.
وبناءً عليه، فقد ارتأت النيابة الإدارية بالشرقية فى تحقيقاتها، برئاسة المستشار أحمد مجاهد، رئيس النيابة، أن الموظف خالف أحكام قانون الخدمة ولائحته التنفيذية، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته.