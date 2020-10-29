برلمانية توجه عددا من النصائح للشباب حول خطورة المخدرات

وجهت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عددا من النصائح للشباب للسير فى الطريق الصحيح والبحث عن فرص عمل وتجنب تعاطي المخدرات.









وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن هناك عددا من الجرائم التي ترتكب تصل إلى القتل وغيرها، تأتي نتيجة تعاطى المواد المخدرة التي تؤدي إلى ذهاب العقل الذي يدفع صاحبه لارتكاب أبشع الجرائم.









وأوضحت عضو مجلس النواب، أن كل هذه المواد التي تذهب العقل محرمة ومخالفة للقانون، مؤكدة ضرورة منع تداولها ومعاقبة بائعها ومستخدمها.



