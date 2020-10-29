احصل على بطاقة مشتريات وقسط على 10 أشهر بدون فوائد

يقدم بنك التعمير والإسكان بطاقة مشتريات لشراء جميع الاحتياجات بالتقسيط على 10 أشهر بدون فوائد، وتصدر البطاقة فى حدود 3 أشهر من الدخل الشهري، وإليكم مميزات البطاقة بحسب البنك:









تتيح التمتع بشراء جميع احتياجاتك من سلع وخدمات، وذلك بالتقسيط على عشرة أشهر بدون فوائد من خلال منافذ بيع المحلات التجارية والخدمية وبعض الفنادق المتعاقــد معها، ويمكن إصدار البطاقة بضمانات نقدية (ودائع أجلة/ حسابات توفير/ شهادات) كما تصدر بالضمان الشخصى، وأيضا يتم السداد على أقساط لمدة 10 أشهر (بدون فوائد).









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- المصاريف والعمولات

بطاقة بريميوم كارد أصلي عملاء

تتراوح من 40 لـ125 جنيها





بريميوم كارد إضافي عملاء

تتراوح من 40 لـ75 جنيها









بريميوم كارد أصلي موظفين

تتراوح من 40 لـ75 جنيها









بريميوم كارد إضافى موظفين

تتراوح من 40 لـ50 جنيها









يذكر أن بنك التعمير والإسكان شارك للعام الثاني علي التوالي في رعاية "معرض تراثنا" للحرف اليدوية تحت رعاية رئيس الجمهورية لإيمانه بما تمثله هذه المشروعات والفنون التراثية النادرة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي وقيمة ثقافية وفنية نادرة كجزء من التراث والحضارة المصرية التي يجب تناقل خبراتها بين الأجيال للحفاظ عليها من الاندثار، إلى جانب قدرة هذه الفنون على توفير فرص عمل عديدة لقطاع كبير من الشعب وإتاحة فرص تسويقية متميزة لتسويق منتجاتهم.









ويأتى ذلك تماشيا مع خطط الدولة للارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والترويج لريادة الأعمال وإتاحة فرص عمل لائقة لأبناء مصر، إلى جانب مساندة الفنون والصناعات الحرفية النادرة.









واستمرارا لدور بنك التعمير والإسكان الداعم في مجال تشجيع وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة في مجال إحياء الحرف التراثية.