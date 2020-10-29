AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

احصل على بطاقة مشتريات وقسط على 10 أشهر بدون فوائد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:26 م
بطاقة مشتريات
بطاقة مشتريات
Advertisements
قسم الاقتصاد
يقدم بنك التعمير والإسكان بطاقة مشتريات لشراء جميع الاحتياجات بالتقسيط على 10 أشهر بدون فوائد، وتصدر البطاقة فى حدود 3 أشهر من الدخل الشهري، وإليكم مميزات البطاقة بحسب البنك:


تتيح التمتع بشراء جميع احتياجاتك من سلع وخدمات، وذلك بالتقسيط على عشرة أشهر بدون فوائد من خلال منافذ بيع المحلات التجارية والخدمية وبعض الفنادق المتعاقــد معها، ويمكن إصدار البطاقة بضمانات نقدية (ودائع أجلة/ حسابات توفير/ شهادات) كما تصدر بالضمان الشخصى، وأيضا يتم السداد على أقساط لمدة 10 أشهر (بدون فوائد).


اقرأ أيضا:


- المصاريف والعمولات
بطاقة بريميوم كارد أصلي عملاء
تتراوح من 40 لـ125 جنيها

بريميوم كارد إضافي عملاء
تتراوح من 40 لـ75 جنيها


بريميوم كارد أصلي موظفين
تتراوح من 40 لـ75 جنيها


بريميوم كارد إضافى موظفين
تتراوح من 40 لـ50 جنيها


يذكر أن بنك التعمير والإسكان شارك للعام الثاني علي التوالي في رعاية "معرض تراثنا" للحرف اليدوية تحت رعاية رئيس الجمهورية لإيمانه بما تمثله هذه المشروعات والفنون التراثية النادرة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي وقيمة ثقافية وفنية نادرة كجزء من التراث والحضارة المصرية التي يجب تناقل خبراتها بين الأجيال للحفاظ عليها من الاندثار، إلى جانب قدرة هذه الفنون على توفير فرص عمل عديدة لقطاع كبير من الشعب وإتاحة فرص تسويقية متميزة لتسويق منتجاتهم.


ويأتى ذلك تماشيا مع خطط الدولة للارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والترويج لريادة الأعمال وإتاحة فرص عمل لائقة لأبناء مصر، إلى جانب مساندة الفنون والصناعات الحرفية النادرة.


واستمرارا لدور بنك التعمير والإسكان الداعم في مجال تشجيع وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة في مجال إحياء الحرف التراثية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. آخر مهلة لسداد مقدمات حجز مشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA

بالتقسيط وبدون مقدم .. طرق تحويل السيارة إلى غاز طبيعي بدعم من جهاز تنمية المشروعات

طريقة التقديم على قرض مشروع.. تجاري وشخصي بفوائد قليلة

يصل لـ 7 ملايين جنيه.. تفاصيل الحصول على تمويل سهل للمشروعات الصغيرة

تعرف على كيفية استخراج بطاقة "ميزة" من بنك التعمير والإسكان

للمرة الثانية.. بنك التعمير والإسكان يدعم الحرف التراثية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد حادث الطعن الإرهابي.. عمدة نيس عن الفرنسية: يجب إبادة الفاشية الإسلامية نهائيا

اعتداء بآلة حادة علي الحارس الأمني لسفارة فرنسا بالسعودية

المسابقات تحدد موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليه

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

تركيا تسحب قواتها من سوريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها