تحقيقات موسعة في حريق التهم مخزن قطع غيار سيارات بجوار محور صفط اللبن

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في التهام حريق لمخزن خردة وقطع غيار سيارات بجوار محور صفط اللبن.





وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق لتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي خلفها حيث أشارت التحريات الأولية أن الحريق نتج من حدوث ماس كهربائي، كما أشارت الي تفحم ٣ سيارات وكمية من قطع غيار السيارات نتيجة الحريق.





وطلبت النيابة استدعاء مالك المخزن لسماع اقواله حول الحادث، وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعدة اعمدةدخان والسنة اللهب من جوار محور صفط اللبن، انطلقت علي الفور سيارات الاطفاء بعد اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وتبين من الفحص ان النيران اندلعت في مخزن خردة.



