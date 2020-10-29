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محافظات

رفع وإزالة مخلفات الرى بالبداري لضمان وصول المياه لنهاية الترع في أسيوط

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:32 م
رفع وإزالة مخلفات
رفع وإزالة مخلفات الرى
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش من الترع والفروع العامة لري أسيوط بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة لإزالة جميع المخلفات والإشغالات بالترع والمجاري المائية والوقوف على تطهيرها المستمر وإزالة كل المخلفات الناتجة من التطهير. 

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وأضاف محافظ أسيوط أن عملية التطهير تضمن وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف والحفاظ على الأرض الزراعية لافتًا إلى استخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكل الطرق الممكنة.

وأشار محافظ أسيوط أنه تم رفع وإزالة المخلفات الناتجة لاعمال التطهير للري كالترع والمصارف بمركز البداري لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه ومساعديه، لافتًا إلى ضرورة رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية من المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظًا على المياه التي يستفيد منها الجميع.

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