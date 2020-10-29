رفع وإزالة مخلفات الرى بالبداري لضمان وصول المياه لنهاية الترع في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش من الترع والفروع العامة لري أسيوط بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة لإزالة جميع المخلفات والإشغالات بالترع والمجاري المائية والوقوف على تطهيرها المستمر وإزالة كل المخلفات الناتجة من التطهير.





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وأضاف محافظ أسيوط أن عملية التطهير تضمن وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف والحفاظ على الأرض الزراعية لافتًا إلى استخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكل الطرق الممكنة.



