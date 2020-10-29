يحدث في الجيزة.. توزيع 61 طن لحوم أضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستهداف القرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة ضمن خطة مديرية الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقرى الأكثر احتياجا .





وأشار المحافظ إلى أنه تم توزيع 3 آلاف كيلو لحوم صكوك أضاحي أمس على الأهالي بمركز ومدينة أطفيح وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك أضاحي 61 طنا على مدار شهرين على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة.





لافتًا أنه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة جارى استكمال توزيع اللحوم مؤكدًا أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





وأشاد بكل الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبية احتياجاتهم ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي.





من جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح فى وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف.



