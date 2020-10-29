الزراعة: وفد مركز بحوث الصحراء والفاو يتفقدان المشروعات الزراعية المشتركة في الوادي الجديد

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قام الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بزيارة لمدينة الخارجة يرافقه الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة.











وذلك تحت رعاية السيدالقصير وزيرر الزراعة وإستصلاح الأراضى ، وفى إطار مشروع التنمية المستدامة للأنظمة الزراعية البيئية لواحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد والذى ينفذه مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو





بدأت الزيارة بلقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حيث تناول جهود الدولة فى تنمية المحافظة وخاصة المتعلقة بالتنمية الزراعية ، والذي أشاد بالتعاون مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى للنهوض بالتنمية الزراعية في المحافظة والاسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري