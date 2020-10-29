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أخبار العالم

اعتداء بآلة حادة علي الحارس الأمني لسفارة فرنسا بالسعودية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:54 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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محمود نوفل
أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودبة أنه تم القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وبدوره صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت  من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويُشار إلى أن فرنسا تعيش علي صفيح ساخن بسبب التصريحات الكثيرة الصادر عن من المسؤولين داخل فرنسا بشأن نشر التصريحات ورسوم تسيء إلى الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم مما نتج عنها حادثتي قتل في فرنسا بالإضافة الي استقزاز مشاعر المسلمين في شتي ربوع الكرة الأرضية.

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