جارة والدة طفل الموت بالقليوبية تكذبها أمام النيابة.. والتحقيقات تكشف عن مفاجآت جديدة

واصلت النيابة العامة بطوخ بمحافظة القليوبية تحقيقاتها الموسعة فى واقعة اتهام والدين بقتل طفلهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر عمدا بتركه دون رعاية حتى وفاته وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة إذ أكدت شهد 14 عاما جارة والدي الطفل أنس أمام النيابة عدم صحة اتصال " شيماء ع " والدة الطفل ومطالبتها بالصعود للشقة للاطمئنان علي الرضيع بعد يومين من خروجها من منزل الزوجية لبيت أهلها، علي أثر الخلاف مع زوجها قبل سفره لعمله.





وقالت شهد أمام جهات التحقيق إن هذا لم يحدث ولم يتصل بها أحد ولم يمنعها أحد من الصعود للمنزل والاطمئنان على الطفل كما ذكرت الأم في التحقيقات وروج أهلها في حديثهم عن الواقعة بالنيابة ووسائل الإعلام.





من ناحية أخرى انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسكن والدي الطفل محل وفاته وتم معاينة الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل الرمي على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أية آثار عنف بالمسكن.





كما تبين من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيدًا على إثر خلاف بينهما غادرا بسببه مسكن الزوجية دون رعاية الطفل؛ فألقت القبض عليهما واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا، وقرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات على إثر ما وقع من خلاف بينهما.





ثم ترك الاب ايضا هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّ من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته، وأوضح أنهما اعتادا خلال خلافاتهما ترك ابنيهما دون رعاية، وأن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيدًا من قبل.