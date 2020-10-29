الصحة العالمية تصدم الجميع: لا للقاح كورونا قبل ديسمبر المقبل

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك عددا كبيرا من اللقاحات قيد التطوير ونقوم بتجريبها ونتابع نتائج التجارب السريرية لكنه من المبكر الحكم على اللقاحات ولن نصل لنتائج واضحة قبل شهر ديسمبر المقبل.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس .





وأكد أبو بكر أن مرفق كوفاكس الدولي المعني بلقاح كورونا يعتزم الوصول إلى مليوني جرعة مع نهاية عام 2021، مشيرا إلى أن هناك 10 لقاحات وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية وأن 150 دولة تشارك في مرفق كوفاكس .





من ناحيتها قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط :" لابد من تقييم المخاطر لجائحة كورونا في كل دولة على حدة "، وأضافت " لا توجد خطورة عالية لإصابة الأطفال بكورونا في المدارس.. لا نوصى بغلق المدارس" ، مشيرة إلى أن كل دولة تتخذ إجراءاتها الاحترازية بحسب تطور الجائحة بها ، مشددة على ضرورة التعقيم والتنظيف المستمر مع ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي .